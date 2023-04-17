В России за 2022 год утекло почти в 5 раз больше персональных данных, чем живёт людей в стране

Но что более интересно, это в 4,5 раза превышает население страны, пишут аналитики InfoWatch. Эксперты использовали собственную базу данных утечек, в которую попадают записи, содержащие персональные данные и платежную информацию.

В 2022 году объём каждой утечки вырос на треть, составляя около 940 тыс записей. В 80% случаев утечки могли быть связаны с внешними и внутренними нарушителями. При этом количество сливов информации, относящихся к «коммерческой тайне», увеличилось вдвое.

В отраслях ритейла и обществепита их число выросло почти в пять раз, а в промышленности, транспорте и энергетике — в три раза.

Малый бизнес стал источником более 20% утечек, что в два раза больше, чем в 2021 году.