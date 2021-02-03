В России за последние пять лет резко активизировались хакеры

Так, в 2020 году на долю «деяний, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» приходится около 25% от общего числа преступлений. То есть их удельный вес в структуре преступности вырос более чем в 11 раз с 1,8%, пишет РИА Новости.

При этом ведомство также подметило, что большая часть киберпреступлений совершается через интернет (около 300 тыс) или с использованием мобильной связи (чуть более 200 тыс).

Напомним, что чуть ранее руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК России Константин Комарда рассказал об основных причинах утечки пользовательских данных. Оказалось, что виной всему ошибки в работе сотрудников банков, различных министерств и ведомств.