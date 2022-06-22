В России заблокировали известную британскую газету

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал доступ к ресурсу за фейки о спецоперации на Украине.

«Доступ к указанному сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооружёнными силами России специальной военной операции на территории Украины», — сказано сообщении на сайте Роскомнадзора.