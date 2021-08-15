В России заблокировали поисковый портал «Глаз Бога»

«Глаз Бога» специализировался на поиске и обработке больших данных. С помощью ресурса можно было находить не только информацию об искомом объекте. но также прослеживать связи с другими объектами, оценивать их вероятность и получать целостный структурированный ответ. Отмечается, что делать это мог любой пользователь без специальной подготовки, причём портал брал информацию также из мессенджеров, соцсетей, поисковиков и многих других источников с открытой информацией.

Это и стало поводом для иска со стороны прокуратуры. По мнению суда, «Глаз Бога» нарушал права граждан на частную жизнь. А поскольку к полученной с помощью портала информации был свободный доступ, любой пользователь мог воспользоваться результатами на своё усмотрение.

Также отмечается, что в июле этого года суд уже заблокировал одноимённый телеграм-бот, принадлежащий порталу.