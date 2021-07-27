В России заблокировали сайт, расшифровывающий тексты рэперов

Но Роскомнадзор до сих пор не назвал причину, по которой это произошло

Во многих рэп-композициях авторы закладывают двойные смыслы и отсылки к другим произведениям жанра, Для того, чтобы разобраться во всём этом, в 2009 году был создан сайт Genius.com.