В России заблокировали сайт, расшифровывающий тексты рэперов

Наука и технологии
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В России заблокировали сайт, расшифровывающий тексты рэперовНо Роскомнадзор до сих пор не назвал причину, по которой это произошло
Во многих рэп-композициях авторы закладывают двойные смыслы и отсылки к другим произведениям жанра, Для того, чтобы разобраться во всём этом, в 2009 году был создан сайт Genius.com.
Но внезапно, накануне, в России проект стал недоступен. При попытке зайти на него, пользователи видели сообщение «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании ФЗ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».
На сайте Роскомнадзора можно увидеть, что в реестр запрещённых сайтов площадку заносили ещё с 2010 года — практически с момента основания. Связано это с тем, что на ней находились текста песен, которые ранее были признаны «запрещёнными материалиами».
Отметим, что на момент написания материала, на официальном сайте Роскомнадзор нет официальной информации о причинах блокировки Genius.