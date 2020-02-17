В России заблокировали сайты с опубликованными личными данным россиян

”Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества”, — говорится в заявлении представителей ведомства.

Напомним, что некоторое время назад множество СМИ написали о настоящей “эпидемии” кражи персональных данных. Чаще всего подобные нарушения были замечены среди маркетологов риелторских компаний. В таких случаях эксперты советуют незамедлительно обращаться в Федеральную Антимонопольную Службу и Роскомнадзор, так как только такие методы, по их мнению, могут качественно помешать распространению нелегальной практики.