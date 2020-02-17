Наука и технологии
Сегодня 12:16
В России заблокировали сайты с опубликованными личными данным россиян
Об этом заявило само ведомство
Роскомнадзор опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, что ведомство заблокировало на территории России сервисы, в которых были опубликованы базы с личными данными россиян. Речь идет о порталах phreaker.pro и dublikat.eu.
”Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества”, — говорится в заявлении представителей ведомства.
Напомним, что некоторое время назад множество СМИ написали о настоящей “эпидемии” кражи персональных данных. Чаще всего подобные нарушения были замечены среди маркетологов риелторских компаний. В таких случаях эксперты советуют незамедлительно обращаться в Федеральную Антимонопольную Службу и Роскомнадзор, так как только такие методы, по их мнению, могут качественно помешать распространению нелегальной практики.