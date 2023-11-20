В России заблокировали сразу несколько анонимных почтовых сервисов

Ленинский районный суд г. Смоленска принял решение о запрете информации, размещённой на нескольких веб-сайтах, таких как «temporary-email.org», «temp-mail.org», и других подобных. Это решение было принято после обращения в суд прокурора Ленинского района г. Смоленска.

Прокуратурой была проведена проверка соблюдения законов о труде и информации в сети. Оказалось, что на указанных сайтах предоставляется информация о платных анонимных почтовых услугах, ip-телефонии и фальшивых номерах. Это нарушает требования действующего трудового законодательства и способствует незаконным действиям.