В России заблокируют 4,5 млн незарегистрированных SIM-карт

Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранцам, которые не прошли повторную проверку в офисах российских операторов связи. Как сообщил представитель РКН на форуме «Спектр», это решение связано с анализом данных, проведённым в этом году.

В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили 26 миллионов телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 миллиона иностранных граждан и людей без гражданства. Из этого числа лишь около 3,8 миллиона иностранцев прошли повторную идентификацию в офисах операторов и подтвердили свои 8,2 миллиона номеров. Остальные, по словам представителя РКН, будут отключены.

Таким образом, SIM-карты, владельцы которых не прошли проверку данных или не явились в офисы операторов, подлежат блокировке. Этот шаг призван улучшить контроль над использованием мобильной связи и обеспечить безопасность пользователей.