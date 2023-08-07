В России заблокируют «левые» симки

Роскомнадзор начал в августе требовать у операторов связи блокировать номера абонентов, у которых неактуальные данные. Теперь, если абонент не обновит персональные данные в течение 15 дней, его номер может быть заблокирован. Эта мера введена для борьбы с незаконными сим-картами и улучшения контроля над информацией о пользователях.

Операторы сейчас активно информируют абонентов о необходимости обновить свои данные, чтобы избежать блокировки номера. Это особенно касается карт, которые выдаются у метро или корпоративные сим-карты для сотрудников компаний. Суть в том, чтобы подтвердить ФИО, дату рождения и данные паспорта через систему «Госуслуг» или другие госинформсистемы.

Это важный шаг для операторов и пользователей. Благодаря этой мере, абонентская база становится более чистой и достоверной. Однако следует отметить, что многие «серые» сим-карты, приобретённые не по правилам или корпоративные карты, могут быть подвергнуты блокировке. Основная цель — улучшить контроль и безопасность использования мобильных номеров.