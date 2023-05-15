В России задумались о запрете торговли алкоголем ночью

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что провёл опрос в своём Telegram-канале, чтобы узнать отношение людей к ночной торговле алкоголем в многоквартирных домах. По словам Володина, 82% проголосовавших поддержали идею запрета торговли ночью в таких местах. При этом 10% респондентов выступили против такого решения.