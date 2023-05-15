В России задумались о запрете торговли алкоголем ночью

14:41, 15 мая 2023
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В России задумались о запрете торговли алкоголем ночьюОб этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что провёл опрос в своём Telegram-канале, чтобы узнать отношение людей к ночной торговле алкоголем в многоквартирных домах. По словам Володина, 82% проголосовавших поддержали идею запрета торговли ночью в таких местах. При этом 10% респондентов выступили против такого решения.
Политик уточнил, что речь идёт о «наливайках» — торговых точках, днём реализующих обычные продукты, а ночью выставляющих на прилавки алкоголь.
Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе.
Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации