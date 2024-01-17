В России зафиксировали бум популярности умных колонок

В период с января по ноябрь было продано 3.4 млн устройств. Средний чек умных колонок отечественных брендов составил 7590 рублей, что на 7% выше, чем в предыдущем году.

Лидером на рынке стал Яндекс с долей 79.4% в штучном выражении, за ним следуют ВКонтакте с 7.6% и Сбер с 5%. В М.Видео-Эльдорадо наиболее популярными моделями оказались Яндекс Станция Лайт, Станция Мини, Станция 2, а также SberBoom Mini и VK Neo.

По словам экспертов, рост рынка обусловлен выпуском новых моделей, в том числе более бюджетных. Аналитики, в свою очередь, считают, что рынок еще далек от насыщения, и в текущем году объем продаж сохранится на прежнем уровне или даже увеличится.

Данный рост спроса на умные колонки в России отражает глобальный тренд на все более частое использование голосовых помощников и умных устройств в быту.