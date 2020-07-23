В России зафиксировали повышенный спрос на игровые консоли в период пандемии

Так, по словам представителей компании, в течение второго квартала специалистам удалось отметить 300% рост спроса на игровые приставки в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. При этом эксперты рынка отдельно отмечают тот факт, что период карантина крайне положительно сказался на заинтересованности граждан в сфере виртуальных развлечений — ранее подобные продажи наблюдались исключительно во время рождественских праздников.

Согласно имеющимся данным, самыми популярными консолями у россиян остаются устройства от Sony. Первое место, например, занимается комплект PlayStation 4 Pro с играми. На втором месте расположился бандл PlayStation 4 Slim, а на третьем — Xbox One S.