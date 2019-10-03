В России заканчивают процесс улучшения одной из мощнейших пушек в мире

Так, согласно официальным данным, на 203 мм "Малке" была заменена коробка передач, механизм, отвечающий за распределение, а также агрегаты энергообеспечения. Помимо этого были обновлены аппаратура для внутренней связи, приема и обработки данных, встроенная радиостанция, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборы наблюдения.

Что же касательно миномета "Тюльпан", то на нем были установлены новейшие системы связи, благодаря которым орудие способно работать в единой системе тактического звена. Также в устройство были встроены современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанция и вооружение.