В России захотели объединить часть функций «Госуслуг» с соцсетями

По мнению Владимира Петрова, в последнее время значение социальных сетей для россиян значительно возросло. Поэтому такой шаг упростит взаимодействие граждан с государственными органами, станет более удобно оплачивать государственные услуги, штрафы, быстро получать необходимую гражданам официальную информацию. Также чиновник считает, что подобное объединение может стать ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов, наведёт порядок в соцмедиа, снизит уровень анонимности и поможет бороться с киберпреступлениями.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала "Госуслуги" на платформу "ВКонтакте" для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — говорится в письме.