В России захотели узаконить NFT

Законопроект раскритиковал зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его словам, в законопроекте авторы не указали, к какому виду интеллектуальной деятельности следует отнести NFT, и не понятно, как именно его защищать.

В свою очередь, управляющий партнёр ЭБР Александр Журавлев подчеркнул, что токенами могут быть представлены не только виртуальные произведения, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим принятие поправок в последнем случае приведёт к тому, что передача должна оформляться лицензионным договором или договором отчуждения. Но в предлагаемом законопроекте всего этого нет.

Прокомментировала законопроект и основатель NFT Academy Ольга Дворецкая. По словам эксперта, NFT начались с искусства, но сейчас это универсальная форма цифрового товара, ценности — универсальный цифровой контейнер для социального договора.