В России захотели ввести новый порядок регистрации в соцсетях

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В России захотели ввести новый порядок регистрации в соцсетяхНеужели всё же придётся делиться паспортными данными?
Внезапно, Следственный комитет России выступил с предложением изменить порядок регистрации в социальных сетях. Ведомство предложило делать это иначе.
По словам зампредседателя СК Елены Леоненко, данный вопрос до сих пор остаётся открытым. При этом она отметила, что текущая система идентификации пользователей «не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» на людей, распространяющих запрещённый законом контент.
Ещё одним минусом текущей регистрации пользователей является ограниченная возможность предупреждать использование такого контента несовершеннолетними, заявил представитель ведомства.
Напомним, что ещё в 2021 году Роскомнадзор подготовил проект приказа в рамках поправок к закону «О персональных данных». В нём, помимо всего прочего, говорилось о необходимости вводить паспортные данные при регистрации в соцсетях.