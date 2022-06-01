В России захотели ввести новый порядок регистрации в соцсетях

По словам зампредседателя СК Елены Леоненко, данный вопрос до сих пор остаётся открытым. При этом она отметила, что текущая система идентификации пользователей «не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» на людей, распространяющих запрещённый законом контент.

Ещё одним минусом текущей регистрации пользователей является ограниченная возможность предупреждать использование такого контента несовершеннолетними, заявил представитель ведомства.

Напомним, что ещё в 2021 году Роскомнадзор подготовил проект приказа в рамках поправок к закону «О персональных данных». В нём, помимо всего прочего, говорилось о необходимости вводить паспортные данные при регистрации в соцсетях.