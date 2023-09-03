В России захотели запретить сайты с инструкциями по обходу блокировок

Минцифры опубликовало проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право «банить» сайты, размещающие информацию о том, как обойти блокировки. Это дополнительное основание для внесения сайтов в реестр запрещённых.

Данная инициатива не первая в своём роде. Уже с 2017 года в России действует формальный запрет на доступ к средствам обхода блокировок. В августе 2023 года произошли массовые сбои у крупных VPN-провайдеров, которые эксперты связывают с действиями Роскомнадзора.

Интересный момент — глава Минцифры Максут Шадаев ранее выступал «категорически» против наказания за обход блокировок и утверждал, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».