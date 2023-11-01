В России захотели запустить контрактные кибервойска

Эта инициатива приобрела актуальность на фоне участившихся кибератак и начала специальной военной операции.

Министр подчеркнул, что необходимо не просто сформировать кибервойска, но и предоставить возможность службы по контракту, что позволит привлечь к работе высококвалифицированных специалистов.

Идея создания кибервойск в России впервые была озвучена в марте 2022 года заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком.

Поддержку инициативе также выразила Наталья Касперская, президент компании Infowatch, отметив, что высококвалифицированные IT-специалисты – это редкость, и их эффективнее использовать в кибервойсках, чем отправлять на передовую.

В условиях растущего числа кибератак на российский госсектор, которое в 2022 году увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом, идея создания кибервойск приобретает особую важность.

Напомним, что в ответ на угрозы, были приняты дополнительные меры по обеспечению кибербезопасности, в том числе указ президента России о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны.