В России закрылась компания, планировавшая запустить космических туристов на орбиту

По словам Павла Пушкина, причиной остановки деятельности частной компании стали «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями».

РИА Новости пишет, что дополнительным фактором, повлиявшим на решение прекратить деятельность, стала невозможность получить нормативную документацию от Минобороны, необходимую для разработки туристической ракеты для полётов на орбиту.

Глава «КосмоКурса» отметил, что сотрудники компании уже оповещены о будущих сокращениях. На момент написания материала, в работе над проектом были задействованы 50 конструкторов ракетно-космической техники.