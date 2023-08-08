В России закрылся каждый десятый сайт с пиратскими фильмами

В первой половине 2023 года количество русскоязычных сайтов с нелегальными фильмами и сериалами уменьшилось более чем на 10%, и их количество составило 44 558, такие цифры были подсчитаны специалистами F.A.C.C.T., ранее известными как Group-IB. В то время как в предыдущем периоде, в первой половине 2022 года, было найдено 49 689 таких сайтов.

Снижение числа нелегальных ресурсов объясняется успешными блокировками сайтов, уровнем сложностей, с которыми сталкиваются местные пираты на иностранных хостингах, и также тем, что некоторые «теневые спонсоры» пиратства покинули Россию.

Тем не менее, даже при снижении общего числа сайтов, где можно найти нелегальные фильмы и сериалы, интерес пользователей к такому контенту остаётся высоким, согласно мнению экспертов, F.A.C.C.T. В июле самыми популярными «пиратскими фильмами» стали «Стражи Галактики. Часть 3», «Флэш» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

В начале 2022 года крупные кинокомпании, такие как Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, временно прекратили выпуск своих фильмов в России. Но это не повлияло отрицательно на финансовые результаты российских онлайн-кинотеатров. Эксперты предполагают, что улучшение финансовых показателей видеоплатформ может быть связано с сокращением расходов, включая отказ от непродуктивных сделок по созданию оригинального контента.