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В России заменят пластиковые банковские карты цифровыми
Планируется, что уже к 2023 году долю цифровых карт в "Сбере" доведут до 50%
В России планируется переходить от пластиковых банковским карт к цифровым. Такое намерение выразили сразу два крупных банка - ВТБ и “Сбер”.
Сообщается, что уже к 2023 году ВТБ надеется производить до 40% от всех банковских карт именно в цифровом виде. “Сбер”, в свою очередь, планирует выпускать до 50% таких карт.
”В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу „пластика как опции“, и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде”, — поделился Кирилл Царев, зампред правления «Сбера».
Клиенты, оформившие перевыпуск карты, смогут воспользоваться этой функцией во второй половине следующего года. Причем пластиковую карту впоследствии можно дозаказать.