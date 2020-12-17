В России заменят пластиковые банковские карты цифровыми

Сообщается, что уже к 2023 году ВТБ надеется производить до 40% от всех банковских карт именно в цифровом виде. “Сбер”, в свою очередь, планирует выпускать до 50% таких карт.

”В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу „пластика как опции“, и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде”, — поделился Кирилл Царев, зампред правления «Сбера».

Клиенты, оформившие перевыпуск карты, смогут воспользоваться этой функцией во второй половине следующего года. Причем пластиковую карту впоследствии можно дозаказать.