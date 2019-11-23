Наука и технологии
Сегодня 12:30
В России заметили два опасных астероида
Один из них сопоставим по размеру с челябинским метеоритом
В России, благодаря системе контроля космического пространства “Роскосмоса”, был обнаружен опасный астероид. Отмечается, что это уже второй астероид, который замечен корпорацией за последние три месяца.
”Шестого ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области был обнаружен неизвестный ранее малый астероид. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года”, - сообщается в “Роскосмосе”.
Было установлено, что опознанный астероид расположен на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Также было выявлено минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом, которое составило порядка 139 тысяч 410 километров.