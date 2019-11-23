В России заметили два опасных астероида

”Шестого ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области был обнаружен неизвестный ранее малый астероид. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года”, - сообщается в “Роскосмосе”.

Было установлено, что опознанный астероид расположен на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Также было выявлено минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом, которое составило порядка 139 тысяч 410 километров.