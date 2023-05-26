В России заметили неизвестный ранее бронетранспортёр

Новая четырёхосная машина оборудована боевым модулем БТР-82 и автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм. Для специалистов впечатляющим оказалось сходство кормы нового БТР с задней частью боевой машины пехоты БМП-3.

Что касается БТР-87, то его впервые показали на форуме «Армия-2015». Этот бронетранспортер представляет собой модернизированный вариант БТР-82А с новым бронекорпусом, где моторно-трансмиссионное отделение расположено впереди, а десантное — в корме.

Боевой модуль БТР-82А усовершенствовали, добавив противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Стоит отметить, что в апреле текущего года появилась информация о начале государственных испытаний колёсных боевых машин на платформе «Бумеранг». Они должны завершиться уже к концу 2023 года.