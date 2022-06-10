В России заморозили проект электронных паспортов. Он должен был стартовать уже в 2023 году

Планировалось, что его введут уже в начале 2023 году в ряде регионов: в Москве, Подмосковье и Татарстане. Но сложившаяся ситуация привела к тому, что проект было решено отложить.

Одной из причин также называется стоимость одного цифрового паспорта. Если бумажная версия документа стоит лишь 300 рублей, то электронная уже 1000 рублей. В то же время наблюдается дефицит материалов для электронных носителей.

Стоит отметить, что на этом моменте источники противоречат друг другу. Так, если одни заявляют о нехватке в России ни пластика, ни чипов для подобных карт, то другие говорят лишь об отсутствии исключительно технической документации по проекту.