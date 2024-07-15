В России запатентовали нанотехнологию лечения рака

Опубликовано 15 июля 2024, 21:03
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В России запатентовали нанотехнологию лечения ракаС помощью наночастиц оксида железа
Российские учёные будут применять наночастицы оксида железа для лечения рака
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и зарегистрировало новый метод лечения раковых опухолей с применением наночастиц оксида железа, как сообщается в официальном Telegram-канале ФМБА.
Этот метод комбинированной терапии предназначен для снижения доз облучения и минимизации побочных эффектов радиотерапии у пациентов с раком. По словам представителей ФМБА, он также способствует увеличению продолжительности жизни людей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками ФМБА активно работали над разработкой этого метода, который теперь получил официальное патентное подтверждение.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
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