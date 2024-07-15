В России запатентовали нанотехнологию лечения рака

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и зарегистрировало новый метод лечения раковых опухолей с применением наночастиц оксида железа, как сообщается в официальном Telegram-канале ФМБА.

Этот метод комбинированной терапии предназначен для снижения доз облучения и минимизации побочных эффектов радиотерапии у пациентов с раком. По словам представителей ФМБА, он также способствует увеличению продолжительности жизни людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками ФМБА активно работали над разработкой этого метода, который теперь получил официальное патентное подтверждение.