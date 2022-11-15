Наука и технологии
18:32, 15 ноября 2022
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В России запатентовали систему для швартовки и выпуска дронов из самолётов на лету

Это разработка «Ростеха»

Федеральный институт промышленной собственности распространил патент «Объединённой авиастроительной корпорации», входящей в структуру «Ростеха», на швартовачную систему для беспилотников, которые на лету смогут выпускать и принимать самолёты.

В России запатентовали систему для швартовки и выпуска дронов из самолётов на лету

Основа системы — складной каркас, крепёжная часть которого зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолёта и соединена поворотной частью с пространственной рамой из двух параллельных балок, которые соединены дугообразными поперечными элементами.

В структуру системы входят швартовочный конус, а также конус первичного контактирования, который закреплён на конце троса, а другим краем закреплён на наматывающем устройстве.

Благодаря разработке истребители, транспортные самолёты, стратегические бомбардировщики и другие типы летательных аппаратов смогут пришвартовывать, убирая во внутрь беспилотники, а при необходимости выпускать их.

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