В России запатентовали систему для швартовки и выпуска дронов из самолётов на лету

Основа системы — складной каркас, крепёжная часть которого зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолёта и соединена поворотной частью с пространственной рамой из двух параллельных балок, которые соединены дугообразными поперечными элементами.

В структуру системы входят швартовочный конус, а также конус первичного контактирования, который закреплён на конце троса, а другим краем закреплён на наматывающем устройстве.

Благодаря разработке истребители, транспортные самолёты, стратегические бомбардировщики и другие типы летательных аппаратов смогут пришвартовывать, убирая во внутрь беспилотники, а при необходимости выпускать их.