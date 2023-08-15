В России запатентовали сверхточный чип для обнаружения утечек газа

Учёные из Пензенского государственного университета (ПГУ), совместно с коллегами из Саратова создали новый чип, который может обнаруживать 10 различных газовых молекул в 1 млрд частиц воздуха. Он представляет собой мультисенсорную систему и может отличить газы, такие как метанол, этанол, изопропанол, бутанол и аммиак. Это новшество поможет просто и точно определять состав воздуха, что имеет большое значение в различных областях.

Сейчас для обнаружения газов используются полупроводниковые газовые сенсоры, но они не всегда точно определяют вид газа. Новый чип предлагает решение этой проблемы через мультисенсорные системы, включающие много элементов, каждый из которых реагирует на конкретный газ. Такая система обрабатывает сигналы каждого элемента, что даёт информацию о составе газовой смеси.

Учёные разработали этот чип, используя ультрафиолетовый и низкотемпературный отжиг. Это позволило создать стабильный прибор с высокой чувствительностью, способный обнаруживать даже небольшие концентрации газов. Прототип чипа был протестирован на научно-исследовательской лаборатории в Саратовском государственном техническом университете и уже вызвал интерес нескольких компаний для внедрения в производство.