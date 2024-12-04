В России запатентовали устройство для определения болезней по дыханию

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на новый анализатор дыхания, называемый «электронным носом». Этот прибор способен за несколько минут определить заболевания, такие как COVID-19, туберкулёз и другие инфекционные болезни, которые передаются воздушно-капельным путём. По информации пресс-службы ведомства, устройство анализирует летучие органические соединения в выдыхаемом воздухе, что позволяет точно диагностировать заболевание.

Как пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, прибор работает с помощью газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух, а затем математически анализируют полученные данные. Важной особенностью «электронного носа» является усовершенствованная конструкция, которая учитывает влияние внешней атмосферы на результат. С помощью методов машинного обучения и искусственного интеллекта устройство может быстро анализировать данные и выводить диагноз.

По словам Скворцовой, весь процесс скрининга занимает от полутора до пяти минут, что делает устройство удобным для массового использования. Это открытие может значительно улучшить диагностику заболеваний, ускорив процесс выявления и повышая точность результатов.