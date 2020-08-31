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В России запланировали создание модифицированной боевой машины на базе танка "Армата"

В перспективе подобная разработка еще больше укрепит боевую мощь российской армии
Как стало известно, в России запланировали создание модифицированной боевой машины на базе танка "Армата". Об этом заявил генеральный директор “Уралвагонзавода” Александр Потапов.

”Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 миллиметров. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования. Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще”, — [рассказал(https://tass.ru/armiya-i-opk/9327363) Потапов.

Напомним, что чуть ранее в августе уже появлялась информация о том, что Министерство обороны России разработало концепцию танка будущего, который ближе к 2040 году должен будет заменить новейший танк “Армата”. Отличительной особенностью новинки должна стать двухзвенная конструкция, благодаря которой боевая машина будет оказывать меньшее давление на грунт и тем самым решит проблему роста массы.