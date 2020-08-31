В России запланировали создание модифицированной боевой машины на базе танка "Армата"

”Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу "Армата" в калибре 57 миллиметров. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования. Единственное, что уже сильно приросло название "Терминатор". Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще”, — [рассказал(https://tass.ru/armiya-i-opk/9327363) Потапов.

Напомним, что чуть ранее в августе уже появлялась информация о том, что Министерство обороны России разработало концепцию танка будущего, который ближе к 2040 году должен будет заменить новейший танк “Армата”. Отличительной особенностью новинки должна стать двухзвенная конструкция, благодаря которой боевая машина будет оказывать меньшее давление на грунт и тем самым решит проблему роста массы.