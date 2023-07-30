В России запретили иностранцам владеть сайтами с новостями

Появились принципиальные условия: новостные сайты должны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, регистрироваться на таких ресурсах можно только с российской электронной почты, а также по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему либо через иную информационную систему, которой обязательно должен владеть россиянин или российское юридическое лицо.

Закон предполагает, что владеть новостным агрегатором может только россиянин, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо, которое находится под контролем России. Более половины голосующих акций уставного капитала новостного ресурса должны принадлежать российским лицам.