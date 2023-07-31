В России запретили использовать иностранную почту для регистрации на сайтах

Президент России подписал закон, который запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Этот закон был одобрен Госдумой 26 июля и Советом Федерации 28 июля. Внесённые изменения касаются законов о информации, информационных технологиях и защите информации, а также о связи.

Согласно новому закону, начиная с декабря 2023 года, пользователи смогут регистрироваться на российских сайтах только с помощью российских номеров и почтовых сервисов, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг». Это означает, что нельзя будет использовать иностранные почтовые сервисы или аккаунты, связанные с Apple ID или Google, при регистрации на российских сайтах, которые предполагают создание учётной записи.

При этом, закон не будет иметь обратной силы, а значит, он затронет только новые регистрации, как объяснил депутат Госдумы Антон Горелкин (представитель партии «Единая Россия»), который был одним из авторов этой инициативы. Это означает, что уже существующие аккаунты, связанные с зарубежными электронными сервисами, будут продолжать работать, как обычно.