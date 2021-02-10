В России запретили использовать смартфоны для обучения детей

Об инициативе рассказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, пишет РИА Новости. При этом в числе «разрешённых» средств всё ещё остаются планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. Также никто не запрещает носить школьникам телефоны для общения и связи с родителями.

Отметим, что ранее в сети уже появлялось заявление директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислава Кучмы. Тогда он рассказал, что смартфон является чуть ли не самым неблагоприятным средством для обучения. В качестве основной причины он назвал слишком маленький дисплей мобильного устройства.