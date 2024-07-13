В России запретили известный сайт с любительскими рассказами

Роскомнадзор заблокировал доступ в России к сайту «Фикбук», где пользователи публикуют фанфики — истории, основанные на популярных книгах, фильмах, сериалах и играх. Эта мера была предпринята после требования ведомства к владельцам латвийской платформы «Книга фанфиков» удалить материалы, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. В случае игнорирования требований, Роскомнадзор предупреждал о возможном ограничении доступа к ресурсу.

Согласно уведомлению универсального сервиса, РКН, пользователи теперь не могут посещать «Фикбук» на территории России. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что на сайте могут распространяться материалы, которые, по мнению ведомства, пропагандируют нетрадиционные формы сексуальных отношений.

Фанфики популярны среди интернет-пользователей и представляют собой творческие работы, основанные на известных произведениях. Они позволяют фанатам выражать свои идеи и интерпретации событий из любимых книг, фильмов или игр в собственных историях.