В России запретили показывать на Youtube ролики про «зацепинг»

Как отмечает источник, прокуратура установила что на Youtube размещено множество видеороликов, на которых записан «зацепинг», являющийся очень опасным видом развлечений, как правило, среди подростков. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и теперь видеохостингу необходимо удалить соответствующие видео в указанный срок. «После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что в марте 2017 года Роскомнадзор уже заблокировал 175 сайтов, посвящённых «зацепингу». Запрет касается любого контента, описывающего это опасное и бессмысленное развлечение.