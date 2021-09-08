В России запретили сайт «Умное голосование»*

Такое решение было принято потому, что сайт использовался для продолжения деятельности ФБК Алексея Навального. «Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещённых сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», – заявили в пресс-службе Яндекса.

Также отмечается, что арбитражный суд Москвы ранее обязал Яндекс и Google исключить ссылки на «Умное голосование» по иску компании, предъявившей исключительные права на одноимённый товарный знак.

*Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России