В России запретили стейки с кровью

В России запрещены так называемые стейки с кровью, поскольку они не соответствуют современным санитарными нормами для общепита. Рестораторы подтвердили наличие запрета журналистам РИА Новости.

Теоретически, за приготовление мяса с прожаркой Medium Rare, Rare и Blu Rare положены штрафы. На практике же Роспотребнадзор еще не штрафовал российские рестораны за приготовление таких стейков. Согласно нормам, вторые блюда и гарниры должны иметь температуру при раздаче не ниже 65 градусов.

При этом мясо Medium Rare прогревается до 60 градусов, Rare — до 55 градусов, а всего за минуту обжаренное Blu Rare — до 45-50 градусов. За приготовление таких блюд ресторану грозит наказание от штрафа в 5 тысяч рублей до административного приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен в сфере индустрии гостеприимства Игорь Бухаров пояснил: «На практике за стейки "с кровью" еще никого не штрафовали, но это не означает, что у Роспотребнадзора нет такой возможности. Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма "спящая", не снимает ее опасности».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки прожарки Rare, Medium Rare и Medium.