В России запретят анонимное пополнение интернет-кошельков

В только что принятом документе говорится, что теперь для пополнения анонимных электронных кошельков придется воспользоваться банковским счетом. Прежде закон ничего подобного не требовал, а клиенты вышеописанных сервисов могли спокойно пополнять кошельки наличными, не предоставляя каких-либо документов. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил, что нововведения затронут порядка 10 млн человек. Согласно исследованиям ассоциации, в течение года через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций, на общую сумму более 1,7 трлн руб. Достов считает, что принятие поправок никак не помешает финансированию наркотиков и терроризма, зато легко создаст негативный фон вокруг операторов электронных денег, снизив их прибыль.

Напомним, что ранее Госдума уже приняла закон о регулировании рынка электронных платежей, который коснется многих популярных сервисов, таких как Apple Pay, Samsung Pay и Mir Pay.