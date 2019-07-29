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В России запретят анонимное пополнение интернет-кошельков

Новые правила коснутся таких сервисов как QIWI и “Яндекс.Деньги”
26 июля Совет федерации одобрил новые поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым теперь клиенты “Яндекс.Деньги”, QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay лишатся возможности пополнять свои кошельки без идентификации личности. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаковричина, причиной принятия таких мер является борьба с финансированием наркоторговли и терроризма.

В только что принятом документе говорится, что теперь для пополнения анонимных электронных кошельков придется воспользоваться банковским счетом. Прежде закон ничего подобного не требовал, а клиенты вышеописанных сервисов могли спокойно пополнять кошельки наличными, не предоставляя каких-либо документов. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил, что нововведения затронут порядка 10 млн человек. Согласно исследованиям ассоциации, в течение года через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций, на общую сумму более 1,7 трлн руб. Достов считает, что принятие поправок никак не помешает финансированию наркотиков и терроризма, зато легко создаст негативный фон вокруг операторов электронных денег, снизив их прибыль.

Напомним, что ранее Госдума уже приняла закон о регулировании рынка электронных платежей, который коснется многих популярных сервисов, таких как Apple Pay, Samsung Pay и Mir Pay.

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