В России запретят банковские и SIM-карты иностранного производства

Данный шаг предполагает, что все банковские карты, пропуска и другие виды смарт-карт должны будут производиться исключительно на территории России.

Однако стоит отметить, что чипы для банковских карт могут оставаться иностранными.

В документе, касающемся данного решения, указаны 19 производителей, включая такие компании как «Микрон», «Гознак», «Ангстрем» и «НМ-тех». В 2022 году банки выпустили приблизительно 389,6 млн карт для физических лиц, из которых 182,3 млн были картами «Мир». Операторам связи ежегодно требуется от 70 до 100 млн SIM-карт.

Стоит понимать, что это решение направлено на усиление контроля и безопасности в сфере банковских услуг и услуг связи, а также на поддержку отечественных производителей.