Наука и технологии
15:30, 18 августа 2023
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В России запретят банковские и SIM-карты иностранного производства

В период с 2025 по 2026 годы

По данным источника Ведомостей, начиная с 2025 года в России вступит в силу запрет на производство банковских и смарт-карт за пределами страны. Это требование будет расширено на SIM-карты с марта 2026 года.

Данный шаг предполагает, что все банковские карты, пропуска и другие виды смарт-карт должны будут производиться исключительно на территории России.

Однако стоит отметить, что чипы для банковских карт могут оставаться иностранными.

В документе, касающемся данного решения, указаны 19 производителей, включая такие компании как «Микрон», «Гознак», «Ангстрем» и «НМ-тех». В 2022 году банки выпустили приблизительно 389,6 млн карт для физических лиц, из которых 182,3 млн были картами «Мир». Операторам связи ежегодно требуется от 70 до 100 млн SIM-карт.

Стоит понимать, что это решение направлено на усиление контроля и безопасности в сфере банковских услуг и услуг связи, а также на поддержку отечественных производителей.

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