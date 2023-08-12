В России запретят использование «золотого диапазона» в сетях 5G

По словам министра, запрет на использование частот 3,4-3,8 ГГц — «золотого диапазона» — будет в явном виде прописан в проекте. Ранее появилась информация, что в России появится единый радиочастотный оператор связи 5G с доступом к «золотому диапазону» частот. При этом Минцифры вместе с операторами связи будут обсуждать проблему снятия ограничения на использование «цифрового дивиденда»: это диапазон 700 МГц, которой использовался для аналогового вещания телеканалами, и возможно ли это в принципе.