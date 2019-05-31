В России запретят кальяны в кафе и барах

Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в местах общественного питания. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в министерстве, научные исследование показали опасность курение кальяна для здоровья, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких инфекций, как туберкулез.

Минздрав считает опасными и кальяны без табака, поскольку они способствуют распространению инфекционных заболеваний — конструкция кальяна создаёт благоприятную среду для размножения бактерий. Представитель ведомства подчеркнул, что курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью и работников, и посетителей.