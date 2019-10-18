Наука и технологии
Сегодня 16:20
В России запретят пластиковые пакеты
Press F to “пакет нужен?”
Пресс-служба Роспотребнадзора выступила с официальным заявлением, из которого становится ясно о ближайших планах ведомства. Так, например, оно занимается разработкой нового законопроекта. Согласно ему, в дальнейшем в России должно будет сократиться производство одноразовых пакетов для торговых точек.
”Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку”, — заявили представители Роспотребнадзора.
Что интересно, ведомство также рассматривает возможно поэтапного введения новых правил и надеется, что в конечном итоге получится добиться полного запрета выпуска одноразовых пластиковых пакетов.
Также стало известно, что необходимые поправки в закон уже разработаны и в самое ближайшее время будут направлены в заинтересованные ведомства.
Самое читаемое