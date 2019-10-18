В России запретят пластиковые пакеты

”Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку”, — заявили представители Роспотребнадзора.

Что интересно, ведомство также рассматривает возможно поэтапного введения новых правил и надеется, что в конечном итоге получится добиться полного запрета выпуска одноразовых пластиковых пакетов.

Также стало известно, что необходимые поправки в закон уже разработаны и в самое ближайшее время будут направлены в заинтересованные ведомства.