В России запретят покупать зарубежное ПО

Минфин России предложил запретить госзакупки иностранных компьютерных программ. В новом проекте постановления, опубликованном на портале нормативных правовых актов, говорится о поправках, которые полностью запрещают приобретение иностранного ПО для государственных нужд. Также проект предлагает запретить закупки зарубежных интегральных схем, смарт-карт и других товаров, не связанных с ИТ, что может значительно ограничить ассортимент доступных для госзакупок товаров.

Проект Минфина включает внушительный список товаров, на которые распространятся ограничения, — более 400 пунктов. В перечне указана различная электроника, включая планшеты и персональные компьютеры. Согласно предложению, госкомпании смогут приобрести иностранные товары только в том случае, если на момент проведения тендера в России не будет аналогов. Закупки предполагается проводить по принципу «второй лишний»: наличие хотя бы одного российского аналога делает покупку иностранной продукции невозможной.

Пока профильные ведомства не обсуждали инициативу Минфина. Представители Минцифры и Минпромторга отказались от комментариев. В Минфине считают, что такие меры помогут поддержать российских производителей, работающих в сферах электро- и газоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. В то же время, мнения экспертов разделились: некоторые считают, что в России достаточно отечественных аналогов ПО, а другие указывают на сложности с импортозамещением, особенно в области специализированного софта и микросхем.