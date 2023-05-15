В России запретят покупку криптовалюты — её можно будет лишь добыть и продать

В основном варианте предлагаемого законопроекта как юридическим, так и физическим лицам будет позволено добывать криптовалюту, продавать её на международном рынке или удерживать. Однако покупать криптовалюту или расплачиваться ею будет запрещено.

Моисеев также отметил, что каждый кошелек и все операции с криптовалютой должны быть задекларированы, а с дохода, полученного от этих операций, должен быть уплачен налог.

Информация о кошельке и транзакциях будет направляться в три организации: Федеральную налоговую службу (ФНС), Росфинмониторинг и Центральный банк.

Замглава Минфина подчеркнул, что ФНС, скорее всего, станет ведомством, которое будет отвечать за регулирование криптовалютной отрасли. Также Моисеев упомянул, что в настоящее время ФНС контролирует иностранные счета, поэтому логично предположить, что она будет заниматься и регулированием криптовалют.