В России запретят пополнять баланс телефона наличкой без паспорта

Минцифры предлагает внести изменения в закон «О связи», чтобы пополнить баланс мобильного телефона наличными можно было только при предъявлении паспорта. Также покупка сим-карты будет возможна только после проверки паспортных данных по базе МВД. По данным источников, сейчас эти поправки проходят согласование между ведомствами и могут быть приняты Госдумой до 4 августа.

Инициатива направлена на борьбу с телефонным мошенничеством. Операторы «Билайн» и Tele2 поддерживают это предложение. В «Билайне» считают, что это важный шаг в борьбе с мошенничеством, а в Tele2 отметили, что продажи сим-карт по паспортам уже проходят проверку через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, наличные для пополнения баланса обычно используют трудовые мигранты. Большинство абонентов предпочитает безналичные методы пополнения.