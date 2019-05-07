В России запретят посуду для шашлыков и дачи

Министерство природных ресурсов и экологии России хочет запретить продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Кобылкин заявил журналистам: «Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять».

В Европе подобный запрет вступит в силу с 2021 года. Он был принят Европарламентом в марте текущего года. Он охватывает использование одноразовых пластиковых изделий, включая посуду, пластиковые ватные палочки, трубочки для напитков и палочки для еды, ложки и вилки, палочки для воздушных шариков.