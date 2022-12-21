В России запретят приложениям и сайтам требовать отпечатки пальцев для входа в аккаунт

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ существенно доработан, в нём устранены все неточности и разночтения.

В законопроекте сформулированы правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) либо других, в том числе государственных информационных систем.

Данная редакция законопроекта предполагает введение запрета на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрии (только лицо и голос), запрет принуждения к сдаче биометрии, введения возможности упрощённого удаления данных из системы и контроля за их использованием через «Госуслуги». Также предполагается введение запрета на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России.