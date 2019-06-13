В России запретят продавать алкоголь и сигареты в обычных магазинах

На рассмотрение государственной думы внесли законопроект, запрещающий в России продажу алкоголя и сигарет в обычных магазинах. Минздрав идею поддержал. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

Речь идёт о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах, в которые будет запрещен вход несовершеннолетним.

При этом ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и Минэкономразвития инициативу не поддержали. По мнению этих ведомств, такие меры могут привести к закрытию части магазинов.

Задумка повторяет опыт борьбы с алкоголизацией населения в Скандинавии. Однако в Северной Европы специализированные торговые точки по продаже спиртного принадлежат государству.