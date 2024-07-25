В России запретят продавать более 20 сим-карт в одни руки

Российские власти планируют ограничить количество сим-карт на одного человека до 20 штук. Операторы связи пока не видят оснований для такого ограничения, но соглашаются, что 20 сим-карт — это оптимально. Они подчёркивают, что рост числа сим-карт связан с увеличением числа умных устройств, а не новых абонентов.

Во время обсуждения инициативы об ограничении сим-карт для иностранцев решили включить и россиян, ограничив их до 20 штук на человека. Также планируется проверить текущих абонентов через «Госуслуги» для подтверждения их использования номеров. Операторы связи обсуждают возможность верификации через «Госуслуги» или МФЦ, считая это удобным вариантом. Они подчёркивают необходимость аккуратного подхода к повторной проверке абонентов.

Поправки к законам «О связи» и «О биометрии» предложены депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым, они уже прошли первое чтение. В «Вымпелкоме» считают, что оптимальным будет использование «Госуслуг» для верификации. «МегаФон» добавляет, что пока нет оснований для отказа в продаже больших объёмов сим-карт физическим лицам. В МТС подчёркивают важность гибких механизмов для дополнительного оформления сим-карт из-за развития интернета вещей. Аналитик Алексей Бойко отмечает, что ограничение может вызвать неудобства для некоторых граждан, так как количество устройств, требующих сим-карты, продолжает расти.