В России запретят рекламные обзвоны

Министерство цифрового развития России планирует в сентябре внести законопроект в Госдуму, который запретит массовые спам-звонки. Министр Максут Шадаев уверен, что документ будет принят. Идею о запрете спам-звонков он озвучил ещё в апреле на конференции «Телеком будущего», отметив, что в первую очередь необходимо ввести запрет на обзвоны, особенно проводимые роботами.

По словам представителя «Билайна», такие законодательные инициативы требуют тщательного анализа. Оператор уже использует антифрод-систему, которая помогает фильтровать мошеннические звонки, но сама по себе она не решает проблему со спамом. В 2023 году число спам-звонков для клиентов МТС выросло более чем на треть и составило около 8 миллиардов, а общий объем звонков всех операторов может достигнуть 30 миллиардов в этом году.

Аналитик. Алексей Бойко считает, что новый закон позволит наказывать тех, кто занимается массовыми спам-звонками, хотя полностью решить проблему он не сможет. Тем не менее, технически операторы уже имеют необходимые инструменты, такие как системы «Антифрод» и ИИ-технологии, для выявления спама. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что важно чётко определить, что именно считается спам-звонком, ведь звонок десяти гражданам или обзвон лояльных клиентов может вызвать вопросы.