В России запретят ставить камеры контроля скорости слишком часто

В России запретят ставить камеры контроля скорости слишком частоИх можно будет ставить не чаще одной на километр
Минтранс запретит устанавливать камеры контроля скорости чаще одной на километр дороги
Министерство транспорта работает над законопроектом, который может запретить устанавливать камеры для фиксации однотипных нарушений на дорогах слишком часто. Согласно предложению, минимальное расстояние между такими камерами должно быть не менее 1 километра в населённых районах и 5 километров за городом. Однако в случае повышенной аварийности, эти ограничения могут быть изменены.
Законопроект также запрещает устанавливать камеры в местах, где они могли бы скрыть светофоры или дорожные знаки. Для стационарных камер предусмотрено обязательное наличие информационных щитов, предупреждающих о контроле на данном участке. Эти щиты должны быть размещены за 150-300 метров до зоны контроля. Регионы также должны уведомлять ГИБДД о введении новых камер не менее чем за 20 дней. Передвижные камеры будут снабжены новыми информационными щитами для обозначения их местоположения.
Некоторые представители отрасли предлагают доработать законопроект и устанавливать камеры в местах с высокой вероятностью ДТП, где происходят серьёзные аварии или частые однотипные нарушения. Они считают, что требование уведомлять о новых камерах за 20 дней слишком избыточно.